​Команда Synergy Baku вступила в ряды "Движения за велоспорт, заслуживающий доверия"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская велокоманда Synergy Baku подала заявление на вступление в ряды "Движения за велоспорт, заслуживающий доверия" (MPCC - Mouvement pour un Cyclisme Credible).

Как передает Report, 12 февраля руководство MPCC приняли команду в ряды "Движения за велоспорт, заслуживающий доверия".

Менеджер команды Synergy Baku Дэвид МакКуэйд (David McQuaid):

"Мы придаём большое значение внутренним правилам команды, живём по ним каждый день. Причина, по которой мы решили стать частью MPCC – желание присоединиться к общей борьбе против нарушающих этику практик, существующих в нашем спорте".

Команда была создана в 2013 году, сейчас в составе Synergy Baku выступают гонщики, перешедшие из команд первого дивизиона – Александр Плюшкин (Alexandr Pliuschin), Деннис ван Винден (Dennis Van Winden), Иоаннис Тамуридис (Ioannis Tamouridis), Матей Мугерли (Matej Mugerli) и Маркус Эйбеггер (Markus Eibegger).