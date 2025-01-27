Команда Азербайджана по снежному поло заняла второе место на Кубке мира в Швейцарии

Команда Азербайджана по снежному поло "Azerbaijan - Land of Fire" завоевала второе место на Кубке мира в Швейцарии.

Команда Азербайджана по снежному поло "Azerbaijan - Land of Fire" завоевала второе место на Кубке мира в Швейцарии.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Федерации конного спорта Азербайджана.

В финальном матче турнира, в котором приняли участие шесть команд, азербайджанские спортсмены встретились с представителями швейцарской команды "The Kusnacht Practice" и уступили с минимальным счетом 4,5:5.

После завершения Кубка мира члены азербайджанской команды были награждены памятными подарками.