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Команда Азербайджана по снежному поло заняла второе место на Кубке мира в Швейцарии

Команда Азербайджана по снежному поло заняла второе место на Кубке мира в Швейцарии Команда Азербайджана по снежному поло "Azerbaijan - Land of Fire" завоевала второе место на Кубке мира в Швейцарии.
Командные
27 января 2025 г. 13:51
Команда Азербайджана по снежному поло заняла второе место на Кубке мира в Швейцарии

Команда Азербайджана по снежному поло "Azerbaijan - Land of Fire" завоевала второе место на Кубке мира в Швейцарии.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Федерации конного спорта Азербайджана.

В финальном матче турнира, в котором приняли участие шесть команд, азербайджанские спортсмены встретились с представителями швейцарской команды "The Kusnacht Practice" и уступили с минимальным счетом 4,5:5.

После завершения Кубка мира члены азербайджанской команды были награждены памятными подарками.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's snow polo team secures second place at World Cup in Switzerland
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın qarüstü polo komandası İsveçrədə keçirilən Dünya Kubokunda ikinci yeri tutub

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