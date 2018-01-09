КНДР отправит на Олимпиаду-2018 демонстрационную команду по тхэквондо

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ КНДР направит на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель Министерства объединения Республики Корея.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся во вторник переговоров на министерском уровне в пограничном пункте Пханмунджом. О том, намерена ли КНДР направить своих спортсменов для участия в Играх, не сообщается.