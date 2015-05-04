​Клуб "Симург" покинули еще 4 футболиста

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Переживающий финансовые проблемы закатальский клуб "Симург" расстался еще с четырьмя футболистами.

Об этом Report заявил исполнительный директор клуба Вагиф Алиев.

По его словам, двое из них - Патрик Осиако из Кении и хорват Степан Поляк.

В.Алиев также добавил, что помимо легионеров закатальский клуб также покинули национализированные футболисты - защитник Али Гекдемир и нападающий Джихан Озкаран. В ближайшие дни не исключается уход из команды еще нескольких футболистов.

Отметим, что до этого "Симург" покинул Бенжамин Ламбот.