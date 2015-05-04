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    ​Клуб "Симург" покинули еще 4 футболиста

    Двое из них - национализированные игроки

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Переживающий финансовые проблемы закатальский клуб "Симург" расстался еще с четырьмя футболистами.

    Об этом Report заявил исполнительный директор клуба Вагиф Алиев.

    По его словам, двое из них - Патрик Осиако из Кении и хорват Степан Поляк.

    В.Алиев также добавил, что помимо легионеров закатальский клуб также покинули национализированные футболисты - защитник Али Гекдемир и нападающий Джихан Озкаран. В ближайшие дни не исключается уход из команды еще нескольких футболистов.

    Отметим, что до этого "Симург" покинул Бенжамин Ламбот. 

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