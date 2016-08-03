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    ​Клуб "Галатасарай" осуществил трансфер азербайджанского баскетболиста

    Со спортсменом заключен годовой контракт

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Галатасарай" пригласил в свой состав баскетболиста сборной Азербайджана Орхана Айдына Гаджиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт стамбульского клуба, с 27-летним баскетболистом заключен годовой контракт.

    В последний раз баскетболист выступал за "Acıbadem Üniversiteti". Рост баскетболиста, начавшего профессиональную карьеру в 2005 году, - 2.03 м.

    Отметим, что баскетболист Орхан Айдын Гаджиева взял фамилию матери-азербайджанки и оставил ее неизменной, не убрав окончание. 

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