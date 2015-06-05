​Клуб "Азерйол" усилил состав тремя волейболистами

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Бакинский волейбольный клуб "Азерйол" усилил состав тремя иностранными волейболистами. Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Facebook, это Хейли Экерман, Джессика Джонс и Мэдисон Кингдон.

Трансфер Экерман и Джонс был осуществлен из лиги Пуэрто-Рико, Кингдон - из лиги США. Ранее "Азерйол" пришел к соглашению с Ванной Буакаев и Нутсарой Томком.

Кроме того, руководство клуба продлило срок контракта с блокирующей команды Страшимирой Филиповой и Табитой Лов. На официальной страничке сообщается о проведении переговоров для нового тренера команды. Наиболее реальным кандидатом является турецкий специалист Бюлент Карслыоглу.

Отметим, что клуб "Азерйол" в следующем сезоне представит Азербайджан в Кубке CEV.