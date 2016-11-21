Клуб "Араз" обнародовал состав элитного раунда Кубка УЕФА

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав команды "Араз", которая будет выступать в элитном раунде Кубка УЕФА.

Как сообщает Report, на стартующие 23 ноября соревнования приглашены 13 игроков.

В список вошли Ровшан Гусейнли, Эмин Курдов, Иса Атаев, Хатаи Багиров, Эвертон Кардоса, Рамиз Човдаров, Финео Де Араужо, Ризван Фарзалиев, Эдуардо Мелло Боргес, Виллиамс Оливейра До Насименто, Фабио Жозе Поллетто, Октай Рустамли и Тьяго Телес Мартинс.

Элитный раунд завершится 26 ноября.