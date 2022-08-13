Капитан сборной Азербайджана: Турция - очень достойный соперник

16:19 "Сегодня мы показали командную игру. Мы играли до победного конца".

"Сегодня мы показали командную игру. Мы играли до победного конца".

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, об этом сказала Рена Гасанова, капитан сборной Азербайджана, обыгравшей Узбекистан со счетом 40:27 в полуфинальном матче национальных женских гандбольных команд на V Играх исламской солидарности.

Говоря о завтрашнем матче с Турцией, капитан сборной отметила, что им предстоит играть с достойным соперником.

Cборная Азербайджана вышла в лидеры в группе В после победы над Камеруном со счетом 10:0 (техническая победа), Афганистаном - 43:9 и Ираном - 26:17.