Канадский хоккеист после смерти в ДТП спас жизни шести человек

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Канадский хоккеист Логан Буле, который погиб в ДТП, спас жизни шести человек благодаря пожертвованию органов, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

За месяц до трагедии игрок подписал специальную пожертвовательную карточку. Семья хоккеиста выполнила желание Буле и сделала спортсмена донором органов.

"Этот человек стал героем в нашей семье, благодаря ему и его семье за пожертвование органов.Он наш ангел", - рассказала двоюродная сестра женщины, которой были пересажены почки атлета.

В Канаде 21-летнего Буле посмертно признали героем страны.

Напомним, что автокатастрофа, унесшая жизни 14 человек, произошла 7 апреля в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе Канады. В ДТП столкнулись грузовик и автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду "Бронкос", базирующуюся в Гумбольдте.