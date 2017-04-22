 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Известный итальянский велогонщик погиб в ДТП

    Во время тренировки его сбил автофургон

    Баку. 22 апреля.REPORT.AZ/ Известный итальянский велогонщик Микеле Скарпони, победитель велогонки "Джиро д'Италия" в 2011 году, стал жертвой дорожного происшествия в родном городе Филоттрано.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, во время тренировки его сбил автофургон.

    37-летний спортсмен рано утром в субботу отправился в тренировочную поездку. Автомобиль задел его на перекрестке недалеко от дома. Столкновение оказалось смертельным для Скарпони.

    В последнее время велогонщик выступал за казахстанскую команду "Астана". В заявлении команды говорится, что они потеряли "великого чемпиона".

    "Мы будем скучать по этому парню в пелотоне, всегда с улыбкой", - написал в "Твиттере" олимпийский чемпион в велогонках бельгиец Грег ван Авермает.

    "Один из самых смелых и счастливых парней в пелотоне. Покойся с миром", - сказал британский велосипедист Алекс Доусетт.

    У Микеле Скарпони остались жена и двое детей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi