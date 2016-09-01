Известный бразильский гонщик Формулы-1 заявил о завершении карьеры

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Известный бразильский гонщик Формулы-1 Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Формулы-1, представляющий в настоящий момент команду "Уильямс" бразильский гонщик не смог достичь нового соглашения с командой, после чего сделал соответствующее объявление.

Фелипе Масса выступает в гонках Формулы-1 с 2002 года. За все время выступлений он 11 раз победил в гонках Гран-При и один раз становился вице-чемпионом мира Формулы-1 (2008).