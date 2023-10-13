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Исполком МОК утвердил включение пяти видов спорта в программу Олимпиады 2028 года

Исполком МОК утвердил включение пяти видов спорта в программу Олимпиады 2028 года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша, а также бейсбола/софтбола в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Командные
13 октября 2023 г. 14:32
Исполком МОК утвердил включение пяти видов спорта в программу Олимпиады 2028 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша, а также бейсбола/софтбола в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

"Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты", - сказал Бах.

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Версия на английском языке Olympics-IOC board approves 5 new sports for LA 2028 Games
Версия на азербайджанском языке IOC beş idman növünün ABŞ-dakı olimpiadanın proqramına salındığını təsdiqləyib

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