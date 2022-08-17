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Исламиада: Сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал

Исламиада: Сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал Мужская сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Командные
17 августа 2022 г. 14:42
Исламиада: Сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал

Мужская сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, мужская сборная по дзюдо одолела сначала команду Бахрейна, затем Таджикистана (3:1) и вышла в финал. В финале мужская сборная встретится с командой Турции.

Женская сборная одолела Туркменистан (3:0), но в 1/4 финала проиграла Алжиру со счетом 2:3. Сборная в утешительной встрече за бронзовую медаль победила Сенегал со сетом 3:1.

В индивидуальных соревнованиях азербайджанские дзюдоисты завоевал 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın kişi cüdo millisi finala çıxıb

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