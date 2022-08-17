Исламиада: Сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал

Мужская сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Мужская сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, мужская сборная по дзюдо одолела сначала команду Бахрейна, затем Таджикистана (3:1) и вышла в финал. В финале мужская сборная встретится с командой Турции.

Женская сборная одолела Туркменистан (3:0), но в 1/4 финала проиграла Алжиру со счетом 2:3. Сборная в утешительной встрече за бронзовую медаль победила Сенегал со сетом 3:1.

В индивидуальных соревнованиях азербайджанские дзюдоисты завоевал 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.