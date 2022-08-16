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Исламиада: Два азербайджанских кикбоксера вышли в финал

Исламиада: Два азербайджанских кикбоксера вышли в финал Азербайджанские кикбоксеры успешно стартовали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Командные
16 августа 2022 г. 20:49
Исламиада: Два азербайджанских кикбоксера вышли в финал

Азербайджанские кикбоксеры успешно стартовали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

В финал вышли 2 азербайджанских кикбоксера - Рагим Алиев (low kick, 71 кг) и Бахрам Раджабзаде (low kick, +91 кг). Финальные встречи состоятся завтра.

Также бронзовые медали завоевали Эльхан Алиев (full contact, 71 кг), Гашам Мамедов (low kick, 67 кг), Арзуман Гадимов (low kick, 63,5 кг) и Айсу Девришова (56 кг).

Соревнования по кикбоксингу на Исламиаде продлятся до последнего дня - 18 августа.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİslamiada: Azərbaycanın iki kikboksçusu finala çıxıb, dördü medal qazanıb

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