Исламиада: Два азербайджанских кикбоксера вышли в финал

Азербайджанские кикбоксеры успешно стартовали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Азербайджанские кикбоксеры успешно стартовали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

В финал вышли 2 азербайджанских кикбоксера - Рагим Алиев (low kick, 71 кг) и Бахрам Раджабзаде (low kick, +91 кг). Финальные встречи состоятся завтра.

Также бронзовые медали завоевали Эльхан Алиев (full contact, 71 кг), Гашам Мамедов (low kick, 67 кг), Арзуман Гадимов (low kick, 63,5 кг) и Айсу Девришова (56 кг).

Соревнования по кикбоксингу на Исламиаде продлятся до последнего дня - 18 августа.