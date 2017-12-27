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    Иранский футзалист потерял сознание во время матча чемпионата Азербайджана

    Игрок, проведший ночь в больнице, сегодня будет выписан

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В ходе матча "Нефтчи" - "Марафон Футзал" XIV тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу произошел инцидент. Как сообщает Report, на последней минуте игры иранский легионер "Нефтчи" Садиг Джавид, потеряв сознание, упал в центре поля.

    Футзалисту была оказана первичная медицинская помощь со стороны главного врача "Нефтчи", "Марафон Футзала" и игр Эсмиральды Алекперовой. Затем на карете скорой медицинской помощи иранский игрок был доставлен в Клинический медицинский центр №1. После проведенного медицинского обследования каких-либо проблем в органах не обнаружено.

    Как сообщили из пресс-службы клуба в Федерацию футзала Азербайджана, проведший ночь в больнице спортсмен сегодня будет выписан.

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