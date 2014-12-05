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    Имя азербайджанского олимпийского чемпиона войдет в Зал славы

    Церемония состоится 16 мая 2015 года

    Баку. 5 декабря.REPORT.AZ/ Имя проживающего на данный момент в Германии азербайджанского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Валерия Беленького войдет в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в Оклахома-Сити, США. Как сообщает Report, церемония состоится 16 мая 2015 года.

    Однако В.Беленький удостоится этой чести как немецкий спортсмен, так как с 1992 года он проживает в этой стране и в настоящее время является ее гражданином.

    Отметим, что В.Беленький родился 5 сентября 1969 года в Баку. В 1992 году на летних Олимпийских играх в Барселоне он в составе сборной СНГ завоевал золотую, а в личном многоборье - бронзовую медаль. В.Беленький также завоевал титул чемпиона мира в 1989 и 1991 годах в составе сборной СССР. Он в очередной раз стал чемпионом мира в 1997 году уже после переезда в Германию. 

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