Имя азербайджанского олимпийского чемпиона войдет в Зал славы

Баку. 5 декабря.REPORT.AZ/ Имя проживающего на данный момент в Германии азербайджанского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Валерия Беленького войдет в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в Оклахома-Сити, США. Как сообщает Report, церемония состоится 16 мая 2015 года.

Однако В.Беленький удостоится этой чести как немецкий спортсмен, так как с 1992 года он проживает в этой стране и в настоящее время является ее гражданином.

Отметим, что В.Беленький родился 5 сентября 1969 года в Баку. В 1992 году на летних Олимпийских играх в Барселоне он в составе сборной СНГ завоевал золотую, а в личном многоборье - бронзовую медаль. В.Беленький также завоевал титул чемпиона мира в 1989 и 1991 годах в составе сборной СССР. Он в очередной раз стал чемпионом мира в 1997 году уже после переезда в Германию.