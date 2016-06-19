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    ​Ильхам Алиев вручил Росбергу чемпионский кубок за победу на этапе F-1 в Баку

    В Баку состоялась церемония награждения победителей Гран-при Европы Формулы 1

    Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ В воскресенье в Баку состоялась церемония награждения победителей Гран-при Европы Формулы 1.

    Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Кубок победителю Гран-при Европы Формулы 1 пилоту команды Mercedes Нико Росбергу.

    Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева вручила Кубок конструкторов техническому директору команды Mercedes AMG F1 Альдо Коста.

    Финишировавшему вторым Себастьяну Феттелю (Ferrari) награду вручил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

    Занявшего третье место Серхио Переса (Force India) наградил президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.

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