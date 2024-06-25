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Игры БРИКС активнее всего обсуждались в соцмедиа в Азербайджане, США, РФ и ряде стран

Игры БРИКС активнее всего обсуждались в соцмедиа в Азербайджане, США, РФ и ряде стран Наибольший интерес к Играм БРИКС проявили пользователи соцмедиа в Азербайджане, США, Франции, Индии и России.
Командные
25 июня 2024 г. 17:10
Игры БРИКС активнее всего обсуждались в соцмедиа в Азербайджане, США, РФ и ряде стран

Наибольший интерес к Играм БРИКС проявили пользователи соцмедиа в Азербайджане, США, Франции, Индии и России.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании Brand Analytics.

По ее данным, в русскоязычных социальных медиа Игры БРИКС вызвали более 3,8 млн публичных реакций пользователей за время их проведения.

"Наиболее активно Игры в соцмедиа обсуждали иностранные спортсмены и команды, приехавшие соревноваться в Россию. В первую пятерку стран, где пользователи соцмедиа проявили наибольший интерес к Играм, вошли также Франция, США, Азербайджан и Индия. Резюмируя результаты исследования, можно констатировать, что Игры БРИКС вызвали позитивный интерес не только у жителей стран БРИКС, но и во всем мире", - говорится в сообщении.

В позитивном ключе Игры обсуждались пользователями из Пакистана, Индии, Кыргызстана, Азербайджана и Венесуэлы, которые писали про медали и призовые места своих спортсменов. Негативные сообщения тиражировались в США и в Украине.

Всего на Играх было представлено 27 видов спорта, большая часть из которых - олимпийские.

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