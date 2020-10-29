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Игроки НБА настаивают на старте сезона 18 января

Игроки НБА настаивают на старте сезона 18 января Значительная часть игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступает за то, чтобы начать новый сезон 18 января 2021 года.
Командные
29 октября 2020 г. 07:09
Игроки НБА настаивают на старте сезона 18 января

Значительная часть игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступает за то, чтобы начать новый сезон 18 января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Twitter сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс.

По информации источника, игроки хотят добиться увеличения потолка зарплат и выступают за более позднюю дату, чтобы оказать давление на руководство лиги. 30 декабря заканчивается срок, когда игроки или лига могут отказаться от текущего коллективного соглашения, которое регулирует потолок зарплат.

Напомним, что 18 января - День Мартина Лютера Кинга - национальный праздник США, посвященный представителю движения за права чернокожих в США в середине XX века.

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