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    ​Игрок сборной по волейболу будет продвигать азербайджанский спорт в Корее

    Полина Рагимова раздала фанатам футболки с надписью Азербайджан

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/  Игрок сборной Азербайджана по волейболу Полина Рагимова, выступающая за южнокорейскую команду "Сувон", будет продвигать азербайджанский спорт в Корее. Как сообщает Report, 25-летняя спортсменка раздала корейским фанатам футболки с надписью "Азербайджан". На футболках кроме названия страны изображены исторические места Азербайджана. П.Рагимова также подписала все футболки.

    Отметим, что Полина Рагимова выступает за команду "Сувон" с октября 2014 года. 

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