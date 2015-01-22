​Игрок сборной по волейболу будет продвигать азербайджанский спорт в Корее

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Игрок сборной Азербайджана по волейболу Полина Рагимова, выступающая за южнокорейскую команду "Сувон", будет продвигать азербайджанский спорт в Корее. Как сообщает Report, 25-летняя спортсменка раздала корейским фанатам футболки с надписью "Азербайджан". На футболках кроме названия страны изображены исторические места Азербайджана. П.Рагимова также подписала все футболки.

Отметим, что Полина Рагимова выступает за команду "Сувон" с октября 2014 года.