Хоккеисты сборной КНДР и Южной Кореи столкнулись с языковым барьером на тренировке

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Южнокорейские и северокорейские хоккеистки во время первой совместной тренировки перед Олимпиадой-2018 столкнулись с проблемой недопонимания из-за языкового барьера, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Трудности возникли из-за того, что спортсменки из КНДР и Южной Кореи привыкли использовать разную терминологию для обозначения связанных с хоккеем понятий и приемов. Чтобы помочь хоккеисткам, руководство южнокорейской федерации хоккея составило специальные списки слов, в которых отмечены различия в лексике, используемой спортсменками Севера и Юга.

Несмотря на то, что Южная и Северная Корея используют единую систему письма - Хангыль, ввиду почти полного отсутствия контактов в течение нескольких десятилетий между гражданами из этих двух стран языковые системы развились по-разному. Так, например, в Южной Корее многие термины, связанные со спортом, были взяты из английского языка, а затем адаптированы для корейского, тогда как в КНДР для обозначения этих понятий создавались специальные собственно корейские слова.