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Хоккеист сборной Великобритании умер в возрасте 20 лет

Хоккеист сборной Великобритании умер в возрасте 20 лет Форвард молодежной сборной Великобритании по хоккею Алекс Грэм умер на 21-м году жизни.
Командные
29 июня 2023 г. 08:03
Хоккеист сборной Великобритании умер в возрасте 20 лет

Форвард молодежной сборной Великобритании по хоккею Алекс Грэм умер на 21-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

"Мы будем признательны, если семье хоккеиста будет предоставлено время, чтобы в ближайшие дни осознать масштабы этой трагической ситуации. Покойся с миром, Алекс", - сказано в заявлении.

Спортсмен умер в минувшие выходные. Причина смерти не отмечается.

С 2019 года Грэм был хоккеистом "Шеффилд Стилерс", однако в основном выступал за вторую команду. В минувшем сезоне на его счету 40 голов и 40 результативных передач в 36 играх.

В мае Грэм подписал полноценный четырехлетний контракт с клубом и должен был играть в элитном дивизионе британского хоккея (EIHL).

В составе национальной сборной Великобритании нападающий выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежного чемпионата мира в группе A II дивизиона, а также выступал за юниорскую команду страны.

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