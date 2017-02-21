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    Хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства

    Имя спортсмена значится в списке лиц, которые выбрали отказ от гражданства США

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Известный российский хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  следует из документов министерства финансов США.

    Имя этого спортсмена, отыгравшего 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге за канадский и американские клубы, значится в списке лиц, которые выбрали отказ от гражданства США, опубликованном на сайте финансового ведомства 9 февраля. 

    В 2012 году Павел Буре был включен в Зал славы НХЛ.

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