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Хоккеист НХЛ умер в возрасте 26 лет

​Хоккеист НХЛ умер в возрасте 26 лет

Колби Кейв

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Кровоизлияние произошло 6 апреля. Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто, где был введен в медикаментозную кому.

Канадский центрфорвард выступал за "Эдмонтон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Кейв также играл за "Бостон". Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).

Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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