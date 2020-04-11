​Хоккеист НХЛ умер в возрасте 25 лет

Колби Кейв https://report.az/storage/news/36422ded55acb8205e98a50041ae7f5a/3af613a8-0ce8-4773-a604-a82938916fb1_292.jpg

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Кровоизлияние произошло 6 апреля. Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто, где был введен в медикаментозную кому.

Кейву было 25 лет. Канадский центрфорвард выступал за "Эдмонтон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Кейв также играл за "Бостон". Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).

Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.