О нас
Report Georgia

Хэмилтон побил рекорд Шумахера

Хэмилтон побил рекорд Шумахера Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл шестой этап чемпионата "Формула-1" — Гран-при Испании
Командные
16 августа 2020 г. 22:11
Хэмилтон побил рекорд Шумахера

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл шестой этап чемпионата "Формула-1" — Гран-при Испании.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter чемпионата.

Хэмилтон поднялся на подиум "Формулы-1" в 156-й раз в карьере. Таким образом пал рекорд немецкого пилота Михаэля Шумахера — в его активе 155 подиумов.

Вторым на Гран-при Испании стал голландец из Red Bull Макс Ферстаппен, третьим — напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас.

19 июня Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству побед на одном этапе. Он в восьмой раз в карьере выиграл гонку в Будапеште, а немец восемь раз выигрывал этап во Франции. Тем не менее другое достижение Шумахера по количеству побед в сумме пока никому превзойти не удалось. На его счету 91 выигранный старт, в то время как Хэмилтон приходил к финишу первым 88 раз.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

22:11
Хэмилтон побил рекорд Шумахера Командные
21:34
В Сомали при нападении на отель погибли 5 человек Другие страны
20:45
В Казахстане подтвердили смерть внука НазарбаеваОбновлено Другие страны
20:40
В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным Другие страны
20:13
ФотоВ Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие Происшествия
19:30
ФотоНазвана символическая сборная недели Лиги чемпионов Футбол
19:11
Назван помогающий предотвратить рак фрукт Здоровье
18:50
17-летний российский футболист скончался во время матча Футбол
18:39
Лавров и Помпео провели телефонный разговор Другие страны
18:17
ФотоВ Шабране сгорели 5 гектаров земли Происшествия
17:49
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса Здоровье
17:46
ФотоТурецкие военнослужащие посетили Музей военной истории Армия
17:39
«Уотфорд» возглавил экс-тренер ПАОК и «Маккаби» Футбол
17:14
В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию Другие страны
17:13
В Шамахы сгорел дотла трехкомнатный дом Происшествия
Вся новостная лента