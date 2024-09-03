"Гянджа" усилила состав волейболисткой из РФ

Волейбольный клуб "Гянджа" усилил состав российской волейболисткой Анастасией Атепалиной.

Волейбольный клуб "Гянджа" усилил состав российской волейболисткой Анастасией Атепалиной.

Как сообщает Report, клуб заключил с игроком годичный контракт.

Прошлый сезон Атепалина провела во французском "Аржантьер 95", ранее спортсменка выступала за албанские клубы "Тирана" и "Скендербеу", а также за российские "Локомотив Ангара" и "Ярославна ТМЗ".

Ранее в состав "Гянджа" вошли азербайджанские волейболистки Юлия Керимова, Нармин Мусаева, Фидан Азаева, Амина Рамазанова, Асият Абуева и Ханым Джалилова.