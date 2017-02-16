Госпитализирована гандболистка, получившая травму в матче чемпионата Азербайджана

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В ABU Arena, где стартовал чемпионат Азербайджана по гандболу с участием женских команд, произошел неприятный инцидент.

Как сообщает Report, после церемонии открытия, встреча между командами "Азерйол" и "Нур" началась при отсутствии машины скорой помощи.

В начале первой части игры участница команды "Азерйол" Яна Горнак в результате столкновения ушибла ногу. Для того чтобы вывести ее с площадки не оказалось носилок. В результате другие игроки вывели Горнак из зала. По причине отсутствия врачей в зале, гандболистка некоторое время оставалась без помощи. Лишь спустя 15-20 минут после инцидента приехала машина скорой помощи. Получившая травму спортсменка была доставлена в больницу.

Отметим, что случай произошел в присутствии нового президента Федерации гандбола Азербайджана Салеха Мамедова и вице-президента Национального олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде.

Яна Горнак является также членом национальной сборной.