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Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Олимпиады

Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Олимпиады Главы 15 государств и международных организаций должны будут посетить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио
Командные
21 июля 2021 г. 10:30
Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Олимпиады

Главы 15 государств и международных организаций должны будут посетить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"К настоящему времени мы ожидаем визит глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира", - отметил он. В то же время Като подчеркнул, что итоговое число гостей церемонии открытия все еще согласовывается.

Ранее местные СМИ сообщали, что число VIP-персон, которые посетят церемонию открытия Олимпиады в Токио, было сокращено с десяти тысяч до тысячи.

Открытие прошлых летних Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году посетили лидеры около 40 государств.

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