Главный тренер сборной Азербайджана: В команде царит не страх, а уважение к противнику

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Настроение в команде отличное. Сегодня вечером мы вновь просмотрим видеозапись игры команды-соперницы, после чего я в очередной раз напомню моим игрокам, как вести себя на игровом поле. Естественно, встреча будет трудной и тяжелой".

Как сообщает Report, об этом в интервью affa.az до группового матча чемпионата Европы против сборной Франции в Любляне (Словения) заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио Да Силва.

Бразильский специалист отметил о сыгранном сборной Франции вничью (4:4) первом матче в группе с Испанией: "Наш завтрашний соперник продемонстрировал хорошую игру против фаворита всех соревнований - Испании и завоевал очко. Мы знали, что они являются лучшей командой в истории футзала Франции. Хотя мы и смотрели прямые трансляции матчей против Испании, пересмотрим их и определим наш окончательный состав. В команде царит не страх, а уважение к противнику. Встреча с Францией для нас равносильна финалу".

Отметим, что предстоящий 2 февраля матч Азербайджан - Франция начнется в 21:00 по бакинскому времени.