Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу: Верю в свою команду

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Мы знали, что нас ждет сложная игра. Хоть и обеспечили путевку в следующий этап уже после первой игры, однако до конца боролись за лидерство в группе. Но перед нами была одна из сильнейших сборных мира".

Как сообщает Report, об этом рассказал главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио Да Сильва, после игры со сборной Испанией в рамках группового этапа Чемпионата Европы, которая завершилась минимальной победой пиринейской команды - 1:0

Он также коснулся следующей игры своих подопечных со сборной Португалии в четвертьфинале, отметив, что соперник является фаворитом турнира. «У них в составе есть такие игроки, как Рикардиньо, которые могут решить исход матча в любую секунду. Но я верю в свою команду. Мы будем готовиться», - отметил главный тренер.