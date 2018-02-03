Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу: Будем биться за первое место в групповом этапе ЧЕ

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио Да Сильва прокомментировал игру своей команды со сборной Францией, где его подопечные одержали волевую победу со счетом 5:3.

«Мои подопечные хорошо подготовились к игре. Мы все осознавали, что матч с Францией равен для нас к финальной игре. В ходе матча были несколько напряженных моментов, но наши игроки вовремя смогли настроиться и соблюдать игровую дисциплину»,- сказал главный тренер.

Он отметил, что азербайджанские футзалисты смогли переломить ход игры и овладеть преимуществом.

«Мы забили 2 мяча, что привело к психологическому преимуществу над соперником. Французы не хотели мириться с поражением. Одно очко заработанное в матче с испанцами придавало им еще большую уверенность. Мы хоть и вышли на игру под прессингом, но одержали очень важную победу», - отметил специалист.

Он также коснулся следующей игры со сборной Испанией. «Несмотря на то, что мы уже обеспечили себе путевку в 1/4 финала, будем биться до победного конца с испанцами, так как остается шанс завершить групповой турнир на первом месте. При этом мы понимаем, что сборная Испании также будет играть на победу»,- заявил Да Сильва.