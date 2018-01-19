Главный тренер сборной Азербайджана: Если система на чемпионате Европы окажется безрезультатной, следует ждать сюрпризов - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио да Сильва провел брифинг в преддверии Чемпионата Европы, который стартует 30 января в Любляне.

Как сообщает Report, на пресс-конференции до открытой тренировки сборной бразильский специалист в первую очередь выразил свои соболезнования народу Азербайджана в связи с Днем общенационального траура – 20 января. Затем он рассказал о подготовке своих подопечных и ответил на вопросы журналистов.

- Со вчерашнего дня официально начались наши учебно-тренировочные сборы. Легионеры – Виталий Борисов и Финео де Вассура уже примкнули к команде. Мы тренируемся в полном составе. 23 и 24 января проведем две товарищеские встречи со сборной Ирана. После этих встреч уже определимся с составом на чемпионат Европы.

- Какие задачи поставлены перед командой?

- В первую очередь, преодолеть групповой этап. Первую встречу мы проведем со сборной Франции. Матч с французами будет равносилен финальной встрече.

- Всем известна сила испанцев…

- Сборная Испании – чемпион Европы, сила этой команды всем хорошо известна. Однако в первую очередь следует задуматься о стартовом матче, поэтому сейчас я думаю о предстоящем противостоянии со сборной Франции.

- Как чувствуют себя легионеры?

- Вассура в нормальной форме. В связи с продолжающимся чемпионатом страны в ОАЭ, он провел последнюю встречу 3 дня назад. Виталий Борисов не тренировался 20 дней, потому что чемпионат Сербии уже завершен. Это касается и Финео. Его команда не смогла пробиться в "play-off", поэтому есть необходимость в их физической подготовке. На мой взгляд, через 10 дней они наберут нужную форму.

- В предыдущих сезонах основу сборной составляли игроки клуба "Араз". Впервые в состав команды привлечены 3 легионера. Как этот фактор может отразиться на системе игры?

- Разумеется, они опытные игроки, высокого уровня. Мне кажется, проблемы возникнуть не должно, поскольку они всегда вдвоем выступали в составе сборной. Просто нужно тренироваться и готовиться. Верно, я главный тренер клуба, но в настоящее время планирую готовить сборную к чемпионату Европы. Затем мы примем участие в чемпионате страны. "Aраз" возглавляет чемпионат и ведет борьбу за чемпионство, то есть никакой напряженности нет.

- Однако они, в отличие от сборной, придерживаются другой системы…

- Борисов и Вассура прекрасно знакомы с моей тактикой, потому что мы работали с ними и раньше. С этой точки зрения, сложнее может быть Финео. Однако до чемпионата Европы пока есть время, я постараюсь, чтоб и он овладел нашей тактикой.

- С чем связано приглашение в сборную бомбардира высшей лиги Азербайджана Рената Султанова?

- Мы направили ему приглашение, однако мне сказали о его желании выступить в составе команды по пляжному футболу на турнире в Иране. Поэтому мне пришлось отказаться от Рената.

- Султанов ранее сетовал на то, что не был выпущен на площадку в составе сборной по футзалу на турнире в Иране...

- Потому что, на тот момент он всего три дня, как был привлечен в сборную. Однако, моя тактика не предусматривает подготовку игрока за 3 дня. Это очень трудно. Не только он, но и несколько других футзалистов поздно присоединились к тренировочному процессу. Им тоже было нужно время. Правда, Финео и Вассура тоже поздно примкнули к тренировкам. Однако, поскольку они владеют бразильской тактикой, им не составило труда подготовиться.

- Какие сюрпризы Вы готовите к предстоящему чемпионату Европы и испытаете ли их в товарищеском матче со сборной Ирана?

- Конечно, сюрпризы будут. Но нужно готовиться. Если система, разработанная нами в ходе тренировок, себя не оправдает, то придется прибегнуть к сюрпризам. Футзалисты в составе сборной выступают за различные клубы, поэтому нам всегда нужны сюрпризы.