Главный тренер "Сабах": Oдержав победу, наш клуб внес свой вклад в этот исторический день

"Сегодня праздник в стране, исторический день. Одержав победу, наш клуб внес свой вклад в этот день. Поздравляю всех с праздником!".

"Сегодня праздник в стране, исторический день. Одержав победу, наш клуб внес свой вклад в этот день. Поздравляю всех с праздником!".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер баскетбольной команды "Сабах" Никола Божиновски, после победы ее команды над "Морнар" из Черногории.

"Наши игроки подошли к игре с огромными эмоциями и чувствами. Наше желание победить сегодня было очень сильным. Перед игрой я объяснил, в частности, нашим легионерам важность этого дня", - сказал Н.Божиновски.

"Сабах" стал первым отечественным баскетбольным клубом, которому удалось одержать победу на групповом этапе еврокубка. В четвертом туре Кубка Европы чемпион страны нанес в Баку поражение черногорскому "Морнару" со счетом 81:74.