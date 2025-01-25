Главный тренер "Нахчывана": Команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD

Главный тренер "Нахчывана" Мурат Дикмен признал, что его команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD.
Как сообщает Report, об этом он сказал в заявлении пресс-службе клуба после матча против NTD в 12-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.
"Мы не смогли сосредоточиться на матче ни в защите, ни в нападении. 95 очков соперника тому пример. Мы последовательно проиграли "Нефтчи" и NTD, хотя ранее команде удавалось подняться до лидерских позиций. Надеюсь, сыграем лучше в матче с "Сархадчи". Мы способны на лучшее", - сказал он.
Отметим, что в матче группы А между "Нахчываном" и NTD в Бакинском дворце спорта NTD победил со счетом 95:70.