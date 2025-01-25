Главный тренер "Нахчывана": Команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD

Главный тренер "Нахчывана" Мурат Дикмен признал, что его команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD.

Главный тренер "Нахчывана" Мурат Дикмен признал, что его команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD.

Как сообщает Report, об этом он сказал в заявлении пресс-службе клуба после матча против NTD в 12-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

"Мы не смогли сосредоточиться на матче ни в защите, ни в нападении. 95 очков соперника тому пример. Мы последовательно проиграли "Нефтчи" и NTD, хотя ранее команде удавалось подняться до лидерских позиций. Надеюсь, сыграем лучше в матче с "Сархадчи". Мы способны на лучшее", - сказал он.

Отметим, что в матче группы А между "Нахчываном" и NTD в Бакинском дворце спорта NTD победил со счетом 95:70.