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Главный тренер "Нахчывана": Команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD

Главный тренер "Нахчывана": Команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD Главный тренер "Нахчывана" Мурат Дикмен признал, что его команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD.
Командные
25 января 2025 г. 17:10
Главный тренер Нахчывана: Команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD

Главный тренер "Нахчывана" Мурат Дикмен признал, что его команда продемонстрировала очень плохую игру против NTD.

Как сообщает Report, об этом он сказал в заявлении пресс-службе клуба после матча против NTD в 12-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

"Мы не смогли сосредоточиться на матче ни в защите, ни в нападении. 95 очков соперника тому пример. Мы последовательно проиграли "Нефтчи" и NTD, хотя ранее команде удавалось подняться до лидерских позиций. Надеюсь, сыграем лучше в матче с "Сархадчи". Мы способны на лучшее", - сказал он.

Отметим, что в матче группы А между "Нахчываном" и NTD в Бакинском дворце спорта NTD победил со счетом 95:70.

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Версия на азербайджанском языке "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "NTD-yə qarşı həqiqətən də çox pis oyun sərgilədik"

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