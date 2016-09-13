Главный тренер марокканской сборной раскрыл причины поражения команде Азербайджана

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер марокканской сборной по футзалу Хишам Дгуиг рассказал о причинах поражения со счетом 0:5 в матче со сборной Азербайджана на чемпионате мира.

Как сообщает Report, Дгуиг заявил, что команда сыграла лучше в первой половине матча.

По его мнению, после того как был открыт счет, порядок игры команды был нарушен: "Мы старались отыграть забитый гол и даже имели шанс сделать это, которым, к сожалению, не смогли воспользоваться. Затем мы прибегли к тактическому ходу, однако безуспешно. Первая игра была очень важна для нас, но мы не смогли переломить ход игры во второй части. Получение нашим вратарем травмы тоже отрицательно сказалось на состоянии команды. Я поздравляю сборную Азербайджана с победой”.

Отметим, что очередную игру марокканцы сыграют с национальной сборной Ирана.