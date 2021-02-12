Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку на фоне скандала

Чиновник оказался в центре скандала из-за своих сексистских высказываний

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори уходит в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020".

"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями", - сказал он.

Во время заседания комитета функционер заявил, что увеличение числа женщин в спортивных организациях приводит к тому, что собрания проходят гораздо дольше, так как каждая женщина считает необходимым что-то сказать.

По словам Мори, у него не было намерения пренебрежительно высказываться о женщинах. Бывший глава государства назвал свой комментарий легкомысленным и принес за него извинения.

Глава оргкомитета отметил, что своим высказыванием он выразил сомнения насчет того, насколько оправданно намерение во что бы то ни стало увеличить число женщин в совете директоров национального олимпийского комитета Японии.