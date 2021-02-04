Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 готов уйти в отставку из-за скандала

Глава оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио и бывший премьер-министр Японии Есиро Мори высказался о своей возможной отставке из-за сексистского скандала

Глава оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио и бывший премьер-министр Японии Есиро Мори высказался о своей возможной отставке из-за сексистского скандала, сообщает Report.

Во время заседания комитета функционер заявил, что увеличение числа женщин в спортивных организациях приводит к тому, что собрания проходят гораздо дольше, так как каждая женщина считает необходимым что-то сказать.

По словам Мори, у него не было намерения пренебрежительно высказываться о женщинах. Бывший глава государства назвал свой комментарий легкомысленным и принес за него извинения.

Глава оргкомитета отметил, что своим высказыванием он выразил сомнения насчет того, насколько оправданно намерение во что бы то ни стало увеличить число женщин в совете директоров национального олимпийского комитета Японии.