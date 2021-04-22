Глава МОК предложил изменить олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее"

Теперь этот вопрос обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил изменить девиз Игр "Быстрее, выше, сильнее", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", — заявил Т. Бах.

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден Олимпийским конгрессом перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1894 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Под новым девизом могут пройти Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.