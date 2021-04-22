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Глава МОК предложил изменить олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее"

Глава МОК предложил изменить олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" Теперь этот вопрос обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен
Командные
22 апреля 2021 г. 15:21
Глава МОК предложил изменить олимпийский девиз Быстрее, выше, сильнее

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил изменить девиз Игр "Быстрее, выше, сильнее", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", — заявил Т. Бах.

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден Олимпийским конгрессом перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1894 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Под новым девизом могут пройти Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

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