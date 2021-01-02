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Глава МОК: Олимпийские объекты в Пекине готовы к проведению соревнований

Глава МОК: Олимпийские объекты в Пекине готовы к проведению соревнований Спортивные объекты для проведения Олимпийских игр 2022 года в Пекине готовы.
Командные
2 января 2021 г. 08:09
Глава МОК: Олимпийские объекты в Пекине готовы к проведению соревнований
Томас Бах

Спортивные объекты для проведения Олимпийских игр 2022 года в Пекине готовы.

Как передает Report, об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Мы должны уже в начале этого года начать подготовку к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине. Мы видим приверженность и решимость наших китайских партнеров и друзей, все олимпийские объекты уже готовы для лучших спортсменов мира", - сказал Бах.

Также глава МОК отметил готовность Токио к проведению летних Игр в 2021 году: "Токио по-прежнему остается самым подготовленным олимпийским городом за всю историю. Мы можем только поблагодарить наших японских партнеров и друзей за их огромную приверженность и решимость".

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Tomas Bax: Pekin və Tokio olimpiya yarışlarına hazırdır

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