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Глава федерации анонсировал новшества в Азербайджанской баскетбольной лиге

Глава федерации анонсировал новшества в Азербайджанской баскетбольной лиге Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев анонсировал новшества в первенстве страны со следующего сезона.
Командные
30 мая 2023 г. 23:58
Глава федерации анонсировал новшества в Азербайджанской баскетбольной лиге

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев анонсировал новшества в первенстве страны со следующего сезона.

Как передает Report, об этом функционер заявил журналистам после заключительной игры финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги, которая прошла между командами "Сабах" и "Гянджа".

По его словам, федерация прилагает усилия для участия в лиге большего числа клубов.

"В следующем сезоне мы планируем организовать чемпионат с 10 или 12 командами. Интерес к баскетбольной лиге есть и со стороны ряда футбольных клубов. Некоторые из них хотят сформировать баскетбольную команду в следующем году, а некоторые - через два года", - отметил Э.Амруллаев.

Он также отметил, что федерация намерена привлечь к лиге и региональные команды.

"Мы заинтересованы в расширении географии баскетбола в стране. Мы хотим, чтобы баскетбол был и в других регионах Азербайджана. Увеличение количества команд также приведет к изменению лимита легионеров, который, вероятно, составит 4+1. Количество местных игроков все еще не так велико. В настоящее время мы работаем над увеличением числа клубов", - добавил глава федерации.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “Növbəti mövsüm 10 və ya 12 komandadan ibarət çempionat planlaşdırırıq”

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