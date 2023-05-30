Глава федерации анонсировал новшества в Азербайджанской баскетбольной лиге

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев анонсировал новшества в первенстве страны со следующего сезона.

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев анонсировал новшества в первенстве страны со следующего сезона.

Как передает Report , об этом функционер заявил журналистам после заключительной игры финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги, которая прошла между командами "Сабах" и "Гянджа".

По его словам, федерация прилагает усилия для участия в лиге большего числа клубов.

"В следующем сезоне мы планируем организовать чемпионат с 10 или 12 командами. Интерес к баскетбольной лиге есть и со стороны ряда футбольных клубов. Некоторые из них хотят сформировать баскетбольную команду в следующем году, а некоторые - через два года", - отметил Э.Амруллаев.

Он также отметил, что федерация намерена привлечь к лиге и региональные команды.

"Мы заинтересованы в расширении географии баскетбола в стране. Мы хотим, чтобы баскетбол был и в других регионах Азербайджана. Увеличение количества команд также приведет к изменению лимита легионеров, который, вероятно, составит 4+1. Количество местных игроков все еще не так велико. В настоящее время мы работаем над увеличением числа клубов", - добавил глава федерации.