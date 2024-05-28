Гимнастка: Мы благодарны Мехрибан Алиевой за поддержку на чемпионате Европы

Член азербайджанской команды в групповых упражнениях, успешно завершившей выступление на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Венгрии Будапеште, Гюллю Агаларзаде, поблагодарила Мехрибан Алиеву за поддержку команды.

Член азербайджанской команды в групповых упражнениях, успешно завершившей выступление на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Венгрии Будапеште, Гюллю Агаларзаде, поблагодарила Мехрибан Алиеву за поддержку команды.

Как сообщает Report, об этом она сказала журналистам на церемонии встречи спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

“Я выражаю особую благодарность президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за значимую поддержку на чемпионате Европы“, - сказала она.

По словам Агаларзаде, главной целью команды было получить лицензию на Олимпийские игры: ”Мы показали всем, что заслуживаем лицензии. Наличие одной квоты затрудняло борьбу. Но мы верили, что справимся. В этом огромная заслуга наших тренеров. Мы благодарны Федерации гимнастики Азербайджана и всем, кто нас поддерживал”.