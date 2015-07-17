Герман Тильке: В Баку совершенно уникальная трасса

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "В Баку во многом уникальная трасса. Это не совсем Монако. Нам пришлось решить множество непростых задач, использовать нетипичные решения".

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию F1news.ru сказал главный архитектор гоночных трасс Формулы-1 Герман Тильке, комментируя ход строительства и особенности трассы в Баку, который примет у себя в 2016 году Гран-При Европы.

По его словам, поскольку все строительные работы проходят в городе, то нужно будет отремонтировать дорожное полотно. "Сначала завершить все обычные дорожные работы, а в конце уложить специальный слой асфальта для Формулы-1. Если говорить о подготовке комплекса боксов и другой инфраструктуры, то эта работа начнется в 2016-м. Поскольку трасса проходит по историческому центру, на некоторых участках находится брусчатка. К моему сожалению, это покрытие нельзя использовать в Формуле-1, поэтому нам придется найти способ закрыть ее – этим предстоит заняться незадолго до Гран-При".

Г.Тильке отметил важность защиты древних стен бакинской крепости, которые будут находиться в непосредственной близости от трассы: "Работа в этом городе принесла нам уникальный опыт. Уверен, гонщикам и зрителям трасса понравится".

Архитектор также подчеркнул высокий уровень организованности партнеров в Баку.