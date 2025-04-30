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Генсек FIBA выразил удовлетворение развитием баскетбола в Азербайджане

Генсек FIBA выразил удовлетворение развитием баскетбола в Азербайджане Генсек FIBA выразил удовлетворение развитием баскетбола в Азербайджане
Командные
30 апреля 2025 г. 12:13
Генсек FIBA выразил удовлетворение развитием баскетбола в Азербайджане

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загклис остался доволен уровнем развития баскетбола в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов.

"Андреас Загклис прибыл в Баку с рабочим визитом. Он хотел ближе познакомиться с азербайджанским баскетболом. За время пребывания провел ряд встреч, обсуждались текущие вопросы, в том числе участие клубов в Лиге чемпионов, Кубке Европы FIBA и развитие баскетбола 3x3. Встречи были продуктивными. Загклис остался доволен тем, как развивается баскетбол в нашей стране", - сказал Азимов.

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Версия на английском языке FIBA Secretary General satisfied with basketball development in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке FIBA-nın baş katibi Azərbaycanda basketbolun inkişafından məmnun qalıb

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