Генсек FIBA выразил удовлетворение развитием баскетбола в Азербайджане

Генсек FIBA выразил удовлетворение развитием баскетбола в Азербайджане

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загклис остался доволен уровнем развития баскетбола в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов.

"Андреас Загклис прибыл в Баку с рабочим визитом. Он хотел ближе познакомиться с азербайджанским баскетболом. За время пребывания провел ряд встреч, обсуждались текущие вопросы, в том числе участие клубов в Лиге чемпионов, Кубке Европы FIBA и развитие баскетбола 3x3. Встречи были продуктивными. Загклис остался доволен тем, как развивается баскетбол в нашей стране", - сказал Азимов.