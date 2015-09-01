​Генсек АФФА прокомментировал арест Джавида Гусейнова

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал арест бывшего капитана футбольного клуба "Габала" Джавида Гусейнова.

Как сообщает Report, Э.Мамедов сказал, что данный инцидент вызывает чувство сожаления: "Мы уже выразили отношение к данному происшествию. Джавид Гусейнов хороший футболист. В последнее время он был в прекрасной форме. То есть, он показывал себя с хорошей стороны, как в представленном клубе, так и в национальной команде. Ему постоянно предоставлялось место в основном составе, на него возлагались надежды. Очень жаль, что произошло это событие. Надеемся, что после выхода на свободу Джавид Гусейнов продолжит карьеру".

По словам Э.Мамедова, АФФА не обращалась в соответствующие структуры относительно Д.Гусейнова: "Мы ждем хода расследования. Как только станут известны результаты, примем соответствующие шаги".