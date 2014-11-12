​Француз обогнал Ferrari на велосипеде

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Велосипедисту удалось выиграть гонку у водителя Ferrari, однако для этого гонщику Франсуа Гисси пришлось "дополнить" свое средство передвижение реактивным двигателем.

Как сообщает Report со ссылкой на Rosbalt, гонка состоялась на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле на юге Франции.

Велосипед француза был оборудован тремя небольшими ракетными двигателями, питающимися высококонцентрированной перекисью водорода. Время разгона до 333 км/ч составило 4,8 секунды.

Франсуа Гисси не впервые создает скоростные велосипеды: в 2013 году он установил реактивный двигатель на своего "железного коня" и смог добиться скорости 285 км/ч за 6,7 секунды. Теперь он побил собственный рекорд, достигнув 333 км/ч.