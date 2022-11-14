О нас

Франция представила официальный талисман Олимпиады-2024

Франция представила официальный талисман Олимпиады-2024 Талисманом летних Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, стали красные фригийские колпаки.
Командные
14 ноября 2022 г. 17:21
Франция представила официальный талисман Олимпиады-2024

Талисманом летних Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, стали красные фригийские колпаки.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", талисман представлен за 620 дней до начала Олимпиады в штаб-квартире организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр.

Среди прочего фригийские шапки являются символом революционной Франции.

Фигура символа Олимпиады в виде фригийского колпака обута в белые кроссовки. У символа Паралимпиады вместо одной ноги протез, и он обут в красный кроссовок.

33-я летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paris-2024 Yay Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarının maskotu təqdim olunub

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
7 ноября 2022 г. 23:04
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
11 ноября 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi