Франция представила официальный талисман Олимпиады-2024

Талисманом летних Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, стали красные фригийские колпаки.

Талисманом летних Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, стали красные фригийские колпаки.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", талисман представлен за 620 дней до начала Олимпиады в штаб-квартире организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр.

Среди прочего фригийские шапки являются символом революционной Франции.

Фигура символа Олимпиады в виде фригийского колпака обута в белые кроссовки. У символа Паралимпиады вместо одной ноги протез, и он обут в красный кроссовок.

33-я летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.