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    Формула 1: Валттери Боттас стал лучшим на третьем свободном заезде

    Кими Райкконен занял второе место, Льюис Хэмилтон – третье

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Завершился последний – третий свободный заезд Гран При Азербайджана Формулы 1.

    Как сообщает Report, пилот Mercedes Валттери Боттас показал наилучший результат - 1:42.742. вторым по счету стал Кими Райкконен (Ferrari, 1:42.837), третьим - Льюис Хэмилтон (Mercedes, 1:43.158).

    Пилот Renault Джолион Палмер, болид которого загорелся, и пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, у болида которого остановился мотор, прекратили свое участие в соревновании преждевременно.

    Отметим, что в первых двух свободных заездах лучшим был Макс Ферстаппен.

    Решающий этап Гран При стартует 25 июня в 17:00.

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