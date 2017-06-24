Формула 1: Валттери Боттас стал лучшим на третьем свободном заезде

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Завершился последний – третий свободный заезд Гран При Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report, пилот Mercedes Валттери Боттас показал наилучший результат - 1:42.742. вторым по счету стал Кими Райкконен (Ferrari, 1:42.837), третьим - Льюис Хэмилтон (Mercedes, 1:43.158).

Пилот Renault Джолион Палмер, болид которого загорелся, и пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, у болида которого остановился мотор, прекратили свое участие в соревновании преждевременно.

Отметим, что в первых двух свободных заездах лучшим был Макс Ферстаппен.

Решающий этап Гран При стартует 25 июня в 17:00.