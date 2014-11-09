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    "Формула-1" не испытывает финансовый кризис

    Разговоры о кризисе - абсолютная ерунда, уверен генеральный промоутер соревнований

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/  "Формула-1" не испытывает финансовый кризис, в нем находятся только несколько команд, заявил генеральный промоутер соревнований Берни Экклстоун.

    В Гран-при США в прошлые выходные и Гран-при Бразилии, который проходит в эти дни, из-за финансовых проблем не приняли участие команды "Катерхэм" и "Маруся". Все чаще речь заходит о том, что затраты в "Ф-1" надо сокращать, чтобы могли существовать "маленькие" команды, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Люди говорят, что "Формула-1" находится в кризисе. Это абсолютная ерунда. У нас только несколько команд в кризисе", - сказал Экклстоун.

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