Форму известного баскетболиста продали на аукционе за рекордную цену

За игровую майку заплатили 1,38 млн долларов США

Форма известного баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе за рекордную цену.

Как передает Report со ссылкой на издание USA Today, за игровую майку, в которой Майкл Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83 заплатили 1,38 млн долларов США.

В октябре прошлого года форма Джордана под номером "23" клуба "Чикаго" была продана на аукционе за 480 тыс. долларов США.

Двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан шесть раз выигрывал золотые медали Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Чикаго". Баскетболист-ветеран, пять раз признанный самым ценным игроком НБA, завершил карьеру в 2003 году.